Wałbrzyszanie zdobędą wymarzone laboratorium. Pokonali 140 konkurentów z 4 województw

W konkursie Zielone Laboratoria TAURONA startowało 140 szkół z czterech województw z południowej Polski, a wśród zwycięzców znalazła się jedna dolnośląska szkoła - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu. 23 maja wybrano cztery najlepsze projekty, każda ze zwycięskich szkół otrzyma 100 000 tysięcy złotych na remont i wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów ścisłych.

- Nasz projekt zgłaszaliśmy w czerwcu, a wczoraj dowiedzieliśmy się o tym wyróżnieniu. Jesteśmy szczęśliwi, że to nasza prezentacja spodobała się najbardziej. Klasa do przebudowy jest już wybrana, projekt mamy przygotowany. Teraz musimy szybko podpisać umowę, by przystąpić do realizacji projektu - mówi Leonard Górski, dyrektor ZSP nr 1 w Wałbrzychu.