Wałbrzyski ksiądz za pieniądze na konfesjonały, skupi kombinezony... lakiernicze dla szpitali!

- Proboszcz stęsknił się za parafianami, za ich uśmiechem i dobrym słowem - co szczerze wyznał na filmiku, który zamieścił w mediach społecznościowych. Dlatego postanowił wziąć monstrancję i wyruszyć na epidemiczną kolędę. Po to, by dodać parafianom otuchy, zwłaszcza tym starszym i samotnym. Błogosławił im i modlił się za nich. Ksiądz Witold to postać lubiana wśród parafian. - Szczodry, szczery, dobroduszny. Taki swój, poczciwy taki - mówią mieszkańcy.

Teraz ksiądz Witold wpadł na kolejny, naszym zdaniem świetny pomysł. Tym razem chce pomóc lekarzom i personelowi medycznemu. Jak tłumaczy w filmiku opublikowanym w sieci, ma wśród znajomych pielęgniarki lekarzy, a ponieważ w szpitalach brakuje środków ochrony osobistej, postanowił temu zaradzić.

Podczas konsultacji z medykami, ustalono że idealnie chronić przed koronawirusem mogą kombinezony lakiernicze, używane w warsztatach samochodowych. - Mamy trochę odłożonych pieniędzy na konfesjonały. Chętnie skupię za te pieniądze kombinezony z warsztatów i przekażę lekarzom - mówi proboszcz Witold Baczyński i prosi o kontakt lakierników i właścicieli warsztatów, którzy mają takie kombinezony. Z księdzem można skontaktować się np.przez jego stronę na FB lub przez stronę jego parafii. - Ciągle się teraz uczę tych nowinek - przyznaje szczerze i trzeba przyznać, że nieźle mu idzie.