Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna świętowała swoje 25-lecie. Była debata, uroczysta gala i goście w balowych strojach [DUŻO ZDJĘĆ]

Obchody 25-lecia zebrało we Wrocławiu ludzi ze świata ekonomii, biznesu i polityki. W części konferencyjnej wydarzenia odbył się panel dyskusyjny pt. "Regionalna gospodarka, a lokalne wyzwania - Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich wpływ na rozwój Polski w dobie Czarnych Łabędzi".

- Rola stref ekonomicznych się zmienia. Funkcjonują one od 1997 roku. Zawsze chodziło o wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. W dużej mierze na początku bezpośrednio inwestycji zagranicznych, teraz już po prostu inwestycji na terenie wcześniej wskazanym do 2018 roku, a obecnie na terenie całej Polski. Pamiętajmy, że dość duża rewolucja dotknęła strefy w 2018 roku. To jakby drugi poziom stref ekonomicznych. Historia jednoznacznie oceni ten model funkcjonowania stref - mówił Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.