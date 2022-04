Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wybuduje centrum biznesowe w Ząbkowicach Śląskich.

Centrum biznesowe w Ząbkowicach Śląskich powiększy ofertę inwestycyjną Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która dedykowana jest pod wynajem głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

„14 kwietnia podpisaliśmy umowę z generalnym wykonawcą na budowę hali w Ząbkowicach Śląskich. Cieszymy się, że podjął się tego zadania w kontekście tego co dzieje się na Ukrainie i jesteśmy spokojni, że maksymalnie w drugiej połowie 2023 roku hala będzie generować i stymulować rozwój przedsiębiorczości w regionie” – mówi Piotr Wojtyczka, prezes zarządu Wałbrzyskiej Strefy.

Planowana infrastruktura posiada zaplecze socjalne i bogatą infrastrukturę towarzyszącą. Dzięki tej inicjatywie powstaną nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu i będą generowane kolejne inwestycje. Podpisanie umowy to niezwykle istotny kamień milowy, który przybliża do powstania kolejnej hali, jednej z czterech, w subregionie wałbrzyskim. Wartość inwestycji to blisko 23 000 000 zł.