Wałbrzyska Kalkomania znowu wystawiona na sprzedaż. Jako jedyni zajrzeliśmy do środka. Co jeszcze zostało z chluby Wałbrzycha? FILM, ZDJĘCIA

Z panem Janem Rożniakowskim umawiamy się przed wejściem do wałbrzyskiej Kalkomanii od strony ulicy Parkowej 8 na Starym Zdroju w Wałbrzychu. Budynek z czerwonej cegły, koło którego codziennie przejeżdżają tysiące wałbrzyszan z Podzamcza czy Szczawienka w stronę centrum miasta, od ulicy Armii Krajowej jest zamknięty na dziesięć spustów. Łatwiej do niego wejść z drugiej strony, gdzie obiektów strzeże ochrona.

- Mamy do sprzedania w sumie pięć budynków, z czego dwa są pod nadzorem konserwatora, a reszta wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków i nie jest objęta taką ochroną. Oznacza to, że mogą być przebudowywane bez dodatkowych warunków i uzgodnień - zaznacza Jan Rożniakowski i dodaje, że jeden z obiektów miał zostać przeznaczony na mieszkania pod wynajem.

Wszystkie obiekty Kalkomanii to w sumie 4000 mkw powierzchni, całość wystawiono na sprzedaż za 1,9 mln zł

Liczy na to, że Kalkomanii uda się znaleźć nowego właściciela z wizją i pomysłem. Sam jest wałbrzyszaninem, przez lata mieszkał właśnie na Starym Zdroju, na tzw. górce. Po halach i obiektach oprowadza nas z rozrzewnieniem wspominając to miejsce.

Jak upadała Kalkomania, wałbrzyska legenda i duma. Potężny zakład znany w Stanach Zjednoczonych i Japonii?

Kłopoty zaczęły się m.in. po upadku porcelany Książ, która zostawiła Kalkomanię z milionowym długiem. Upadek porcelany Krzysztof i kłopoty porcelany Wałbrzych, to kolejny milion długu wobec Zakładów Graficznych. Do tego napływ taniej porcelany z Chin, zła kondycja finansowa licznych odbiorców kalki w Polsce i wiele innych, mniejszych problemów ostatecznie pogrążyło zakład.

W czasach świetności pracowało tutaj 300-400 osób. W ostatnim roku przed zamknięciem 30 osób. W 2013 roku zakład postawiono w stan upadłości układowej. W 2014 roku w przetargu ogłoszonym przez syndyka Kalkomanię kupiła firma Witek's spod Krakowa. Zakład działał pod nazwą Kalkomania - Witeks Sp. z o.o do 2015 roku.

Wałbrzyska Kalkomania, willa Wunderlicha, właściciela zakładu w 1905 roku Fotopolska.eu

Dziś po raz kolejny wystawiony jest na sprzedaż. Maszyny i tzw. know how przejęła konkurencja. W zakładzie zostały jeszcze farby w proszku, z których nadal można produkować i to co najcenniejsze. Tysiące wzorów autorstwa grafików zatrudnionych w Kalkomanii, które służyły do produkcji kalki i zdobiły setki tysięcy serwisów, garnków, szklanych naczyń i innych przedmiotów.