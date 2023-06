Wałbrzyska Hala Manhatan świętuje 20 urodziny. Kupcy zapraszają na uroczysty jubileusz. Będą konkursy, rabaty i koncert

Dzisiaj hala Targowa Manhatan nosi nazwę Centrum Handlowe Manhatan

Jest to największa hala targowa na Dolnym Śląsku. Daje jeść rodzinom ponad 90 kupców, którzy tu pracują od lat. Wielu doskonale pamięta jeszcze czasy handlu na placu targowym. Inni przeszli na emeryturę i przekazali biznesy dzieciom. Obecnie na Manhatanie można się ubrać od stóp do głów (a głowę dodatkowo uczesać w działającym tu salonie fryzjerskim). Ale nie zawsze tak było. Początki były trudne...

Burzliwa historia kupców z wałbrzyskiego Manhatanu

Wałbrzyski Manhatan w ogniu kontroli. Naloty skarbówki, pograniczników, policjantów

Handlowali i Polacy i obcokrajowcy, głównie zza wschodniej granicy, wielu nielegalnie, bez pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce. Codziennością były naloty Izby Skarbowej, celników, pograniczników, policjantów... Były kary, deportacje, stres i łzy. Aż do momentu, gdy miasto postanowiło zagospodarować inaczej plac przy ul. Zamenhofa w Wałbrzychu. Miał spełniać rolę rekreacyjną i rodzinną. W efekcie kupców zmuszono do opuszczenia placu. Nie bez oporu.

Oddamy Wam lodowisko na Piaskowej Górze. Czyli początki nowoczesnej Hali Targowej Manhatan

Protesty kupców z Manhatanu w Wałbrzychu przeciw budowie Reala

Halę otwierano 20 lat temu z pompą. Jak się okazało, to była słuszna decyzja. Początki były jednak trudne, to czas kiedy zadłużeni kupcy stanęli w obliczu budowy hipermarketu Real po sąsiedzku. Bali się, że nie wytrzymają konkurencji giganta, który może sprzedawać ciuchy dużo taniej, który kusi obniżkami, rabatami i asortymentem, jakiego wcześniej w Wałbrzychu nie było.

Dziś współegzystują po sąsiedzku z hipermarketem B1 i marketem spożywczym Biedronka. Co ciekawe, to nie kupcy pożegnali się z Wałbrzychem, a właśnie Real, przeciwko budowie którego protestowali przed laty...

Na wałbrzyskim Manhatanie można się ubrać od stóp do głów, a głowę uczesać i stopy obuć

- Zachęcamy, by wspierać lokalnych przedsiębiorców i rodzime firmy - zaznacza Michał Błażków , który handluje na Manhatanie od 2003 roku. Podkreśla, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, od dużych rozmiarów XXXL po maleńkie XS, są rzeczy dla osób bardzo wysokich i bardzo niskich. No i oczywiście mnóstwo standardowych rozmiarów.

Na hali na Piaskowej Górze uszyją na wymiar, skrócą, poszerzą

Na Manhatanie pracuje także tata pana Michała. Pan Andrzej od lat sprzedaje wałbrzyszanom i wałbrzyszankom odzież skórzaną. Jak trzeba to nawet zleci uszycie na wymiar kurtki dla klienta. A to już prawdziwe luksusy. Na miejscu działa też krawcowa, która w razie czego skróci, albo zwęzi rzeczy kupione na Manhatanie. Tak, żeby każdy wyszedł stąd zadowolony. Co ważne, można się też potargować, a to w sieciówkach i sklepach nie wchodzi w grę.