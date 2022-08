Wakacyjny hit, czyli Kraina Dobrej Energii w Jezierzanach. Czyste jezioro, złoty piasek, pyszne jedzenie i mnóstwo atrakcji. Zobacz zdjęcia! Klaudia Korfanty

Po roku od otwarcia kąpieliska Kraina Dobrej Energii w Jezierzanach sprawdzamy, co słychać na ośrodku i jak rozwija się tu turystyka. Okazuje się, że mieszkańcy okolicznych miejscowości (i nie tylko) pokochali to miejsce! Jesteśmy zdumieni, jak dużo dzieje się na niefunkcjonującym przez kilkanaście poprzednich lat kąpielisku. Poczytajcie więcej poniżej o tym, co można tutaj robić, a w galerii zobaczcie najnowsze zdjęcia!