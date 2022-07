Wakacyjne "znaleziska" z pociągów. To zostawiają pasażerowie w składach Kolei Dolnośląskich Monika Fajge

Lato to czas podróży. Jeździmy w góry, nad morze, odwiedzamy przyjaciół i mieszkającą na drugim końcu Polski rodzinę. Niezmienną popularnością cieszą się w wakacje pociągi, którymi szybko i w miarę niedrogo można dojechać do celu. Podróżując, miejcie na oku swoje rzeczy. Pracownicy kolej codziennie znajdują zostawione przez pasażerów przedmioty. Wszystkie wędrują do biura lub punktu rzeczy znalezionych. Co miesiąc do Punktu Rzeczy Znalezionych Kolei Dolnośląskich trafia kilkadziesiąt przedmiotów. Zobaczcie, co najczęściej gubią pasażerowie pociągów na kolejnych slajdach. Kliknijcie w GALERIĘ, a potem poruszajcie się za pomocą STRZAŁEK lub GESTÓW na ekranie smartfona.