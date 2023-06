Wakacyjna podróż koleją? Zobacz, czy pociąg, którym jedziesz, ma klimatyzację. Nie wszystkie składy są w nią wyposażone – jak to sprawdzić?

Podróżowanie pociągiem a letnie upały

Wakacyjne podróże to nie tylko loty do oddalonych o tysiące kilometrów miejsc – jeśli podczas urlopu macie zamiar zostawić auto w garażu, po kraju i Europie możecie poruszać się także pociągami. Siatka zagranicznych połączeń kolejowych stale się powiększa, a przewoźnicy oferują też wiele połączeń krajowych do najciekawszych miejsc w Polsce. Wyprawa pociągiem jest zazwyczaj bardzo komfortowa, jednak wielu z nas zastanawia się, jak przetrwać kilkugodzinną jazdę składem podczas fali nadchodzących upałów. Bez obaw – większość wagonów jest wyposażona w klimatyzację. Jak to sprawdzić?