Wakacje za granicą podczas epidemii koronawirusa. Dokąd będzie można pojechać? [LISTA KRAJÓW]

Polacy przy przekraczaniu granicy z Chorwacją, nie muszą już dokumentować celu swojego przyjazdu. Zniesiono tez obowiązek kwarantanny. Trzeba jednak podać służbie granicznej swoje dane kontaktowe (miejsce pobytu w Chorwacji, nr telefonu komórkowego, adres e-mail), które będą mogły zostać wykorzystane w celach epidemiologicznych. Dla ułatwienia i przyśpieszenia odprawy służby konsularne zalecają wcześniejszą rejestrację na stronie www.entercroatia.mup.hr, która jest potwierdzana e-mailem.

W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady?