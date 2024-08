Wakacje z MPK i WKS Śląsk - gratka dla małych fanów komunikacji miejskiej i wrocławskiego klubu piłkarskiego Aleksandra Karpecka

Już 30 sierpnia 2024 roku odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla miłośników komunikacji miejskiej i kibiców piłki nożnej. "Wakacje z MPK i WKS Śląsk" to okazja, by poznać zajezdnię autobusową oraz stadion piłkarski od kulis. Na uczestników czekają niezapomniane atrakcje, w tym zwiedzanie klubu WKS Śląsk, spotkania z piłkarzami oraz przejazd legendarnym autobusem "Ogórek". To doskonała szansa na ciekawą przygodę na zakończenie wakacji!