Wakacje w Turcji zdrożeją. 1 stycznia 2023 wejdzie w życie nowy podatek noclegowy. Kogo dotyczy i ile wyniesie?

Turcja będzie droższa w 2023 r.

Turcja to jeden z ulubionych kierunków wakacji all inclusive wśród turystów z Polski. Dobra pogoda, ciepła woda i czysty piasek tureckich riwier, wspaniałe zabytki i ciekawe obyczaje, które powoli poznajemy m.in. za pośrednictwem popularnych seriali telewizyjnych – to wszystko sprawia, że Turcja jest dla polskich trustów kuszącą opcją wypoczynkową.

Niestety, także Turcja zmaga się z kryzysem ekonomicznym, który skłania rząd kraju do szukania nowych źródeł dochodów. Od 1 stycznia 2023 skutki kryzysu odczują także turyści. Będą musieli opłacać nowy podatek noclegowy.

Tureckie Ministerstwo Finansów planowało wprowadzić podatek noclegowy już w 2019 r., ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te polany. Teraz, gdy COVID-19 nie stanowi już tak poważnego zagrożenia dla całej branży, a galopująca w Turcji inflacja pogłębia kryzys ekonomiczny, wrócono do pomysłu.

Polacy uwielbiają wakacje w Turcji. Kraj stale znajduje się w czołówce rankingów ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków. Violin, 123RF.com

