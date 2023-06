Wakacje w Chorwacji: Za polski plażowy zwyczaj grozi tu mandat. Garść porad przed urlopem nad Adriatykiem

Czy opłaca się jechać samochodem z Polski do Chorwacji?

Polacy często jeżdżą na wakacje do Chorwacji własnymi samochodami. Trasa wynosi ok. 1000 km, w zależności od miejsca startu i docelowego. Np. wybierając się z Poznania do Zagrzebia, będziemy musieli pokonać ok. 1100 km, co może nam zająć ok. 12 godzin.

Przemierzając różne kraje, należy stosować się do ich przepisów i opłat drogowych. W Austrii, Czechach i Słowenii trzeba wykupić winiety.

Całkowity koszt przejazdu z Polski do Chorwacji przeliczył podróżnik Oskar Bryja. Jego podróż kosztowała go 830 zł w jedną stronę i trwała 12 godzin bez postojów. Okazało się, że taniej i szybciej jest polecieć do Chorwacji samolotem. Znacznie tańsza, ale za to nieco dłuższa, jest też podróż pociągiem.