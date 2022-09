Wakacje last minute 2022. Ceny wycieczek all inclusive spadają: obniżki nawet 750 zł w ciągu tygodnia. Gdzie ceny spadły najbardziej? Emil Hoff

Wakacje last minute z polskimi biurami podróży tanieją w rekordowo szybkim tempie, nawet o 756 zł z tygodnia na tydzień. Gdzie ceny spadły najbardziej i czy warto wybrać się na wypoczynek nad ciepłe morze we wrześniu 2022? Martijn Vonk, Unsplash.com, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Wakacje last minute zawsze są tańsze niż w szczycie sezonu, jednak tegoroczne obniżki robią spore wrażenie. Ceny spadły przeciętnie o 20%, wycieczki all inclusive do niektórych miejsc z tygodnia na tydzień potaniały o 750 zł. Gdzie wakacje last minute potaniały najbardziej?