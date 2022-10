Wakacje 2023: pomysły na wypoczynek i przygody według National Geographic. Gdzie warto zaplanować urlop w nadchodzącym roku?

National Geographic ogłosił nową listę pomysłów na wakacje 2023

Co roku renomowany magazyn podróżniczy National Geographic przygotuje listę najlepszych pomysłów na podróże i przygody na całym świecie: zestawienie „Best of the World”.

Propozycje mają zainspirować podróżników i turystów do organizowania wycieczek, wakacji i urlopów w najbardziej niezwykłych zakątkach świata. Za pomocą listy „Best of The World” National Geographic promuje miejsca mniej znane, turystykę przyjazną środowisku, podróże oparte o przeżycia i nawiązywanie relacji z mieszkańcami odwiedzanych krajów.

Właśnie opublikowana została nowa lista „Best of the World” 2023, z pomysłami na podróże i wycieczki na nadchodzący rok. Warto się przekonać, co ma do zaproponowania turystom National Geographic. Może wśród propozycji znajdziecie coś w sam raz na własne wakacje czy urlop w 2023 r.?

Najciekawsze miejsca i pomysły na przygody zostały podzielone na pięć kategorii: Społeczność, Natura, Kultura, Rodzina i Przygoda).

Groty Longmen w Chinach figurują na liście UNESCO jako jeden z najbardziej niezwykłych zabytków buddyzmu. konstantin32, iStock / Getty Images Plus

