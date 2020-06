WAKACJE 2020. Zobacz, dokąd i kiedy polecimy liniami lotniczymi LOT z Wrocławia (KIERUNKI, DATY)

– To bardzo popularne i oczekiwane przez pasażerów połączenia, ale liczymy na to, że sukcesywnie będziemy mogli informować o kolejnych kierunkach. Wdrożyliśmy niezbędne procedury i wprowadziliśmy odpowiednie środki ostrożności, zgodne z wytycznymi służb sanitarnych i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jesteśmy przygotowani do przyjęcia większej liczby podróżnych – mówi Dariusz Kuś.

Dokąd innymi liniami?

Ryanair wystartuje 1 lipca połączeniem do Palermo na Sycylii. W kolejnych dniach dołoży następne kierunki: Cagliari (Sardynia), Ateny, Malaga, Chania (Kreta), Barcelona Girona, Palma (Majorka), Teneryfa, Alicante oraz Malta. Z kolei Wizz Air już lata do Eindhoven, a niedługo poleci także do Oslo Torp, Reykjaviku, Dortmundu, Sztokholmu oraz do Bari.

Poznaliśmy także pierwsze ruchy przewoźników sieciowych. 1 lipca uruchomienie połączeń z Wrocławia planuje Lufthansa. Te linie rozpoczną od przywrócenia rejsów do Frankfurtu, czyli swojego głównego hubu. Natomiast od 3 sierpnia ma powrócić połączenie do Amsterdamu, obsługiwane przez linie KLM.