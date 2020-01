Wakacje 2020. Jakie kierunki będą hitem tego roku? Uwaga, rezerwacje już ruszyły!

Wiadomo już dokładnie, gdzie i jak będziemy spędzać urlopy w 2020 roku. Oto najpopularniejsze rezerwacje na lato, aktualne na styczeń 2020, przygotowane specjalnie dla Internautów Dziennika Zachodniego przez ekspertów z portalu Travelplanet. Pod uwagę wzięliśmy okres od 1 czerwca do 30 września 2020. Pierwsza trójka najpopularniejszych kierunków to Turcja, Grecja i Bułgaria. Pełna pierwsza dziesiątka - poniżej.

- Sytuacja z Turcją i Grecją powtarza się – przed sezonem 2019 była podobna różnica, ale potem Grecja dogoniła i leciutko prześcignęła Turcję - przypomina Jarosław Kałucki z Travelplanet. - Powody są dwa – Turcja wcześniej sprzedaje swą ofertę, ale ważniejszy to taki, iż do Turcji rezerwuje się przede wszystkim hotele pięciogwiazdkowe i oferty all inclusive, jedzie się z dziećmi, więc dobre oferty w wymarzonych hotelach dla więcej niż dwóch osób są przed sezonem trudno dostępne - wyjaśnia.

Mniej popularne kierunki wakacyjne 2020

Z krajów spoza czołówki, które robią karierę wśród turystów, warto wspomnieć Gruzję (wzrost rezerwacji o 76 proc.), Maltę, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Czarnogórę. W 2020 można spodziewać się wakacyjno-jesiennych ofert z biurami podróży do Stanów Zjednoczonych. To efekt zniesienia wiz. Kilka biur podróży organizuje tam wyjazdy, m.in.: Itaka, Rainbow, Logos Tour, Ecco Travel i Prestige Tours. Ceny zaczynają się od 7 tys. zł do około 15 tys., z przelotem i ubezpieczeniem. Są i tańsze oferty: osiem dni na Florydzie kosztuje od 5200 zł.