W zoo urodził się cielak z rogami [FILM, ZDJĘCIA]

Krowy watussi to rasa krów afrykańskich o największych rogach na świecie.

Cielaka można już oglądać na wybiegu, gdzie spaceruje pod czujnym okiem matki. Póki cielak nie podrośnie, ojciec będzie oddzielony, by przypadkiem nie zrobił córce krzywdy. Do tego czasu widują się przez odgrodzenie. Nowa mieszkanka nie ma jeszcze imienia, a pracownicy zoo zachęcają do składania propozycji w mediach społecznościowych.

We wrocławskim zoo watussi mieszkają na wybiegu vis a vis pawilonu Madagaskaru. Są to dwa osobniki: urodzona w 2009 r. wrocławianka Delicja i pochodzący z Dvur Kralove samiec Enap urodzony w 2012 r.

Watussi (Bos taurus)

Hodowane są w Afryce Wschodniej (głównie w Ugandzie i Rwandzie) uważane za jedną z najstarszych na świecie. Ich wizerunki pojawiały się już dawno na rysunkach jaskiniowych oraz w egipskim malarstwie grobowym. Średnio żyją ponad 20 lat, a samce mogą osiągać masę nawet 1000 kilogramów. „Watussi” oznacza tyle co Tutsi, a to z kolei nawa jednego z trzech największych plemion zamieszkujących tę część Afryki. Jednak tamtejsza ludność nazywa je „Inyambo”, co tłumaczy się jako "krowy z bardzo długimi rogami". Nie dziwi więc, że uważane są wciąż za miernik bogactwa. To właśnie dla rogów organizowane są na nie polowania. Ich rogi w obwodzie mają nawet 50 cm, a ich długość przekracza 150 cm. Rogi mogą pełnić też funkcję obronną.