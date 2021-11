W Zieleńcu rusza sezon narciarski. To tylko 2,5 godziny autem z Wrocławia. Ruszaj na narty do Zieleńca! (SZCZEGÓŁY) r

Uwaga miłośnicy białego szaleństwa. Już 4 grudnia w ośrodku Zieleniec Sport Arena zainaugurowany zostanie nowy sezon narciarski. W sobotę, punktualnie o godz. 9:00, otwarta zostanie większość kolei i wyciągów wraz z całą narciarską infrastrukturą. W całym ośrodku, podobnie jak miało to miejsce w minionym sezonie, obowiązuje reżim sanitarny związany z pandemią Covid-19. Oto szczegóły. To co? Na narty do Zieleńca?