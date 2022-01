W weekend morsowali po wrocławsku, z prezydentem miasta (ZOBACZ ZDJĘCIA) r

W ostatni weekend temperatura wody w Morskim Oku we Wrocławiu miała tylko 3 stopnie Celsjusza. Nie zniechęciło to morsów z Wrocławia do zimowej kąpieli - wśród nich był Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. - Zapraszamy wszystkich gorąco na "Morsowanie dla WOŚP" w dniu 30.01 o godzinie 11. Zapraszamy wszystkich chętnych do wejścia i spróbowania jak wspaniałe jest morsowanie. Mile widziane są też osoby, które chcą popatrzeć na nas. W tym dniu będzie wolontariusz z puszką, aquaaerobik, rozgrzewka w rytmach Zumby, kiermasz ciast, ognisko, ciepłe napoje i wspaniała atmosfera - zapowiada Krzysztof Górski, prezes Stowarzyszenia Wrocławskie Morsy. Zobaczcie fotki z morsowania w naszej galerii zdjęć!