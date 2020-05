W Warszawie powstał hotel dla jaskółek. To jedyna taka instalacja w Polsce

Bielański hotel dla jaskółek

Wieża ustawiona na ekoskwerze przy ul. Bogusławskiego w Warszawie ma ponad osiem metrów wysokości, wliczając w to stalowy słup oraz korpus z gniazdami. Same gniazda w najmniejszych detalach odwzorowują te zakładane przez jaskółki. Ponadto na dachu korpusu zainstalowano panel fotowoltaiczny zasilający urządzenie wydające dźwięk wabiący jaskółki, który wyłącza się w nocy. Na dwóch poziomach zainstalowano 42 gniazda. Tzw. bielański hotel dla jaskółek to projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy Bielany. - Lokalizacja oraz wykonanie zostały poprzedzone konsultacjami ornitologicznymi – zapewnia Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz dzielnicy Bielany.

Jaskółki na Bielanach

Bielańskie jaskółki upodobały sobie osiedle Chomiczówka, gdzie od wielu lat zakładają gniazda. Najczęściej pod gzymsami na ścianach budynków i przy oknach. Niestety zdarzały się przypadki celowego niszczenia gniazd.- Działo się tak głównie ze względu na pozostawiane przez ptaki odchody - mówi Krystian Lisiak, przewodniczący bielańskiej komisji ochrony środowiska. Wspólnie z radnym Marcinem Włodarczykiem i Beatą Niedomagałą, popularyzatorką edukacji ekologicznej złożyli projekt budowy wieży w ramach Budżetu Obywatelskiego.– Zależało nam aby ptaki, które są naszymi sprzymierzeńcami miały swoje miejsce do życia – tłumaczy radny Lisiak.