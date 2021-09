W tych powiatach na Dolnym Śląsku jest najwięcej przypadków koronawirusa. Jak wysoko na liście jest Wrocław? Mateusz Różański

Czwarta fala koronawirusa nieuchronnie zbliża się do Polski. Postanowiliśmy sprawdzić w których dolnośląskich powiatach, we wrześniu, zanotowano najwięcej nowych przypadków koronawiursa. Kliknij w zdjęcie i przejdź do danych. Pochodzą one z oficjalnych statystyk Ministerstwa Zdrowia. Ułożone są rosnąco - na ostatnim zdjęciu powiat z największą liczbą zachorowań we wrześniu 2021.