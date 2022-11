W tych klubach bawią się teraz wrocławscy studenci. 10 miejsc, w których są najlepsze imprezy [ZDJĘCIA]

Gdzie dziś bawią się studenci we Wrocławiu?

Studenci najchętniej wybierają kluby blisko centrum, w okolicach wrocławskiego Rynku lub w Pasażu Niepolda. Są one blisko siebie, więc podczas jednej nocy można odwiedzić nawet kilka.

Wrocławscy żacy to także fani domówek, imprez w akademikach oraz spotkań na świeżym powietrzu. Niewiele miejsc jest w stanie konkurować z Wyspą Słodową czy Bulwarem Dunikowskiego we Wrocławiu. To właśnie tam rozpoczyna się najwięcej spontanicznych imprez, które późnym wieczorem przenoszą się do jednego z lokali. Większość z nich jest otwarta od czwartku do soboty, pomiędzy godziną 22 a 3 nad ranem.