W ten weekend sprzątamy świat. Dołącz do akcji!

============02 (nm+) Nawigator Tekst (46217294)============

wrocław

============05 (nm+) Tekst J bez wcięcia (46217297)============

Temat tegorocznej edycji: „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!”.

- I do tego was szczególnie właśnie zachęcamy: podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. To będzie stosowana w praktyce filozofia Zero Waste. Inicjujcie sprzątania tam, gdzie należy posprzątać, ale także wyszukujcie zanieczyszczone miejsca i zgłaszajcie ich lokalizacje do swoich urzędów gmin. I rzecz trzecia, równie ważna jak nieśmiecenie i sprzątanie: zmiana - tak naszych indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików) - mówią organizatorzy akcji w Polsce z Fundacji Nasza Ziemia.