W tej klatce mają bawić się dzieci?! Najmniejszy plac zabaw na świecie powstał we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Przy ulicy Pakosławskiej na Poświętnem do pięciopiętrowych bloków wprowadzają się właśnie nowi lokatorzy. I przecierają oczy ze zdumienia, widząc plac zabaw przed ich blokiem.

Zastanawiam się, czy to scenografia do komedii Barei, czy rzeczywistość

- mówi jedna z napotkanych przez naszego reportera mieszkanek.

Plac zabaw ma bowiem wymiary 2 na 4 m. Został otoczony płotem, a wewnątrz znajdują się tylko dwie małe huśtawki i ławka. Jest bardzo ciasno.

Nie wiem, czy chciałabym wpuścić do takiej klatki moje dziecko, no chyba, że będzie niegrzeczne- mówi z uśmiechem na twarzy kolejna z napotkanych mieszkanek i zastanawia się, czym kierował się deweloper, budując to cudo