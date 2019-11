(© Fot. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta)

Wyjątkowe Zielone Mikołaje poświęcają swój czas, aby wesprzeć osoby potrzebujące będące mieszkańcami placówek prowadzonych przez Wrocławskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Akcja będzie kontynuowana w dniach 4, 5 i 6 grudnia w Astrze przy ul. Horbaczewskiego, Selgrosie oraz CH Borek, Feniks i Ikea w godzinach od ok. 10.00 do 17.00.



Kwesta jest prowadzona od 24 lat, dlatego wielu mieszkańców Wrocławia rozpoznaje naszych Wolontariuszy podczas mikołajkowych zakupów. Dla osób doświadczających bezdomności, na rzecz których zbierane są środki, jest to bardzo ważne działanie podejmowane w tym okresie. Przez cały rok pozyskujemy pieniądze na zaspokojenie najpotrzebniejszych potrzeb, a przy okazji Świąt Bożego Narodzenia zależy nam na przygotowaniu drobnych upominków dla naszych podopiecznych. W paczce nie będzie gier komputerowych ani najnowszego robota kuchennego, a jedynie skromne drobiazgi takie jak chociażby nowa bielizna, która ma niesamowitą wartość dla człowieka, który nie ma funduszy, aby samodzielnie ją sobie zakupić.



Pomoc dla bezdomnych

Wielokrotnie wrocławianie udowodnili, że zależy im na wspieraniu inicjatyw, do których mają zaufanie i które są bliskie ich sercom. Trudno jest przełamać się i wesprzeć osoby wyraźnie zaniedbane żebrzące na ulicy. Do takich ludzi wychodzą streetworkerzy, którzy proponują im wsparcie w placówkach dla osób bezdomnych. To jest najtrudniejszy etap wychodzenia z bezdomności, co nie oznacza, że potem jest całkiem łatwo. Jednak bardzo wiele osób podejmuje wysiłek, aby móc powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. W ciągu prawie 40 lat działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta były wypracowywane coraz lepsze modele pomocy, aby jak najlepiej zrozumieć problemy osób szukających ratunku i prawidłowo tyczyć z nimi ich nową ścieżkę życia.



Zielone Mikołaje we Wrocławiu

Wielu wolontariuszy i pracowników ofiarowuje osobom bezdomnym dary swojego serca, których nie da się zapakować w pudełku i postawić pod piękną choinką. Są to czas, rozmowa, szczere życzenia, wspólne przeżywanie chwili, zrozumienie i próby pocieszenia tych, którzy tęsknią za bliską rodziną lub nie potrafią pogodzić się ze swoją sytuacją. Grudzień to mieszanka wielu skrajnych emocji. Aby radości i łez wzruszenia było jak najwięcej wolontariusze biorący udział w kweście Zielony Mikołaj będą zachęcać swoim działaniem i pozytywnym nastawieniem do włączenia się w dzieło pomocy tym, którzy rzucili wyzwanie bezdomności. Udział Darczyńców w jakości świadczonej pomocy osobom doświadczającym bezdomności jest znaczący, ponieważ oprócz wsparcia materialnego daje poczucie słuszności podejmowanych działań.



