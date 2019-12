W święta odłóż telefon! Albo zrób go na szaro

Właśnie ruszyła niecodzienna akcja „Szary Ekran”. O co chodzi? O przestawienie kolorów telefonu na szary na czas świąt Bożego Narodzenia. Po to, by spędzić więcej czasu z rodziną, a nie w ekranie telefonu.

Szary ekran: czy to coś da?

Dlaczego na szary szary i co to da? Otóż nasycenie barw aplikacji w naszych telefonach jest zabiegiem celowym. Musi po prostu przykuć naszą uwagę. Co ciekawe - im więcej ciepłych kolorów, tym częściej do aplikacji wracamy. Bo im barwy cieplejsze, tym bardziej atrakcyjne dla mózgu.

Dlatego tak chętnie sięgamy po telefon, nawet nie zdając sobie z tego wszystkiego sprawy!

Lekarstwem na rzadsze sięganie po smartfona ma być szarość. Przestawienie telefonu na tryb „monochrom” pozwoli, by nasz mózg przestał myśleć, że konkretna aktywność w obrębie jednej z aplikacji jest w danej chwili ważniejsza niż cokolwiek innego.