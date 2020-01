20 tysięcy złotych w 400 kartach podarunkowych rozda w najbliższą sobotę największe centrum handlowe na Dolnym Śląsku.

400 kart podarunkowych o wartości 50 złotych każda będzie można zdobyć w tę sobotę w Magnolia Park. Podczas kulminacyjnej fazy wyprzedaży największe centrum handlowe na Dolnym Śląsku przygotowało atrakcyjne bonusy o łącznej wartości 20 tysięcy złotych.Aby otrzymać jedną z kart podarunkowych od Magnolia Park, wystarczy w sobotę (25 stycznia) zrobić tutaj zakupy za minimum 200 zł na minimalnie dwóch paragonach, w tym jednym z kawiarni lub restauracji, a następnie odebrać swoją kartę podarunkową w punkcie informacyjnym o akcji (przy salonie Empik). Karty będą wydawane od godz. 10.00 do 20.00 lub do wyczerpania zapasów. Karta umożliwia zakupy przez cały rok w dowolnym sklepie i punkcie usługowym Magnolia Park (akceptującym płatność kartą MasterCard, z wyłączeniem kas samoobsługowych Tesco).- Drugi etap wyprzedaży to najlepszy moment, by skorzystać z najatrakcyjniejszych rabatów w tym sezonie. Dodatkowo w najbliższą sobotę rozdamy naszym klientom aż 400 kart podarunkowych. Wiemy, że takie akcje zawsze cieszą się dużą popularnością wśród klientów naszego centrum – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR Magnolia Park i dodaje: - Ofertę Magnolia Park stanowi 260 sklepów i punktów usługowych. Pod tym względem jesteśmy bezkonkurencyjni na całym Dolnym Śląsku. W jednym miejscu znajdziemy wszystko na czym nam zależy – podkreśla Marta Kocik.Biżuteria, skórzane buty, torebki, idealnie skrojone garnitury czy produkty do makijażu – to wszystko można dostać w atrakcyjnych cenach podczas kulminacji tegorocznych wyprzedaży. W Magnolia Park rabaty oferowane przez najemców sięgają nawet 70 procent!W wyprzedażowym szaleństwie warto jednak znaleźć metodę i postawić na dobrej jakości klasyki, które będą nam służyły przez kilka sezonów, np. skórzane buty można znaleźć na 70-procentowych wyprzedażach w salonie Wojas czy Ecco. Dobrej jakości torebek należy szukać w sklepie Venezia, gdzie rabaty sięgają 60 i 70 procent czy w nowo otwartym sklepie Kazar Studio, gdzie można liczyć na ceny obniżone o 60 procent. Warto zainwestować w biżuterię, która w salonie W.Kruk jest tańsza nawet o 70 procent czy kosmetyki oraz akcesoria do makijażu. W salonach Yves Rocher, The Body Shop czy Sephora znajdziecie je w cenach obniżonych od 25 procent (Spehora) nawet do 50 procent (The Body Shop, Yves Rocher).