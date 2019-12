W ramach akcji Amazon Goes Gold firma pomaga lokalnym organizacjom charytatywnym

Realizując kampanię Amazon Goes Gold firma wspiera międzynarodową inicjatywę pt. „Miesiąc Świadomości Nowotworów Dziecięcych”, której symbolem jest właśnie złoty kolor. Co roku oddziały Amazon na całym świecie biorą czynny udział w akcji mającej na celu zwiększenie świadomości na temat chorób onkologicznych u dzieci. Dzięki zaangażowaniu pracowników firmy wsparcie otrzymają lokalne organizacje charytatywne oraz wybrany ogólnopolski ośrodek terapeutyczny.

Pracownicy Amazon pomagają chorym dzieciom

W tym roku akcja odbyła się 18 i 19 września. Tysiące pracowników Amazon na całym świecie przyszło do pracy w piżamach, żeby okazać solidarność z chorymi dziećmi, dla których taki strój to codzienność. Chociaż udział w akcji jest dobrowolny, to pracownicy chętnie angażują się w pomoc chorym dzieciom.

– W Polsce, do Amazon Goes Gold przyłączyło się ponad 2 800 pracowników Amazon. W ramach akcji firma przekazała 200 000 złotych wsparcia na rzecz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, które zostaną przeznaczone na remont sal pobytowych dla dzieci o specjalnych potrzebach w Klinice Neurochirurgii. Łącząc siły możemy realnie przyczynić się do polepszenia jakości życia dzieci cierpiących na choroby nowotworowe i zapewnić im potrzebne wsparcie w leczeniu – powiedział dyrektor regionalny Amazon ds. operacji, Marian Sepesi.

We Wrocławiu Amazon wsparł Przylądek Nadziei i Fundację ZOBACZ MNIE

Na Dolnym Śląsku pomoc uzyskały aż dwie organizacje charytatywne. Centra Logistyki E-commerce Amazon we Wrocławiu wsparły Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, z inicjatywy której powstał Przylądek Nadziei – wrocławska klinika onkologiczna dla dzieci. Natomiast Centrum Logistyki Amazon w Okmianach postanowiło wspomóc Fundację ZOBACZ MNIE, która udziela wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności tym dotkniętym ciężkimi chorobami i niepełnosprawnością.

– Grudzień to wyjątkowy, magiczny czas wyczekiwania na Wigilię i Boże Narodzenie. Dla niepełnosprawnych dzieci to szczególnie trudny moment, bo na co dzień mieszkają w internacie z dala od rodzinnych domów. Dlatego chcemy zrobić wszystko, żeby rozświetlić im ten świąteczny okres – tłumaczy Agnieszka Aleksandrowicz-Zdral, prezes fundacji ZOBACZ MNIE. – Kiedy do biura naszej fundacji przyjechała delegacja z górą prezentów, uwierzyliśmy, że te święta będą dla naszych Podopiecznych wyjątkowe.

Dzięki akcji Amazon Goes Gold obie Fundacje otrzymały wsparcie w postaci najbardziej potrzebnych artykułów, m.in. specjalistycznych przyrządów do pobierania krwi oraz gier i zabawek dla dzieci, które pozwolą umilić im pobyt poza domem podczas zbliżających się świąt.