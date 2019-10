W Przylądku Nadziei wystartował Charytatywny Maraton Szycia. Teraz Wasza kolej!

29 września w samo południe klinika onkologiczna „Przylądek Nadziei” gościła uczestników „Charytatywnego Maratonu Szycia” – niezwykłego wydarzenia, które ma na celu wsparcie dzieci zmagających się z chorobami nowotworowymi oraz zakomunikowanie potrzeby zbierania funduszy na ich leczenie. Organizatorem Maratonu jest Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” oraz firma „Łucznik”. To właśnie „Łucznik” wyprodukował „Nadzieję”, czyli wyjątkową linię maszyn do szycia. Wyjątkową z dwóch względów:

• Zaprojektowali ją Mali Pacjenci z „Przylądka Nadziei”, którzy kilka miesięcy temu zamienili się w prawdziwych designerów. To oni wymyślili, a następnie przenieśli na papier linię kreatyną „Nadziei”. Narysowali obrazki, które trafiły na samą maszynę (to, co jest na „Nadziei” to kompilacja pracy kilkorga dzieci) oraz na jej opakowanie.

• Cały zysk ze sprzedaży „Nadziei” zasili konto Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”.

Wszystko po to, by zebrać jak najwięcej środków na kosztowne niestandardowe terapie, zagraniczne leczenie, drogie leki czy rehabilitację.