W Polsce powstaje Suntago Wodny Świat - największy park wodny w Europie. Zobacz zdjęcia

Suntago Wodny Świat to park wodny powstający obok miejscowości Mszczonów. Będzie to największy park wodny w Polsce i Europie. Suntago Wodny Świat jest pierwszą częścią projektu Park of Poland. Tak ma wyglądać gotowy park wodny Suntago Wodny Świat.

Suntago Wodny Świat powstaje we Wręczy pomiędzy Łodzią a Warszawą. Atutem tego miejsca będzie też bardzo dogodny dojazd. Oprócz najdłuższej zjeżdżalni w Europie, będzie tu także wioska zbudowana z bungalowów i prawdziwe palmy. W drugim etapie Park of Poland ma powstać luksusowa baza hotelowa. Kiedy otwarcie Suntago Wodny Świat? Suntago Wodny Świat będzie największym zadaszonym parkiem wodnym nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Suntago Wodny Świat: kiedy otwarcie? Jego otwarcie zaplanowano jeszcze w 2019 roku. Zlokalizowany będzie w miejscowości Wręcza w gminie Mszczonów. Oddalone są o około 60 kilometrów od Warszawy, pomiędzy autostradą A2 i drogą ekspresową S8. Park of Poland: gdzie nocować? Suntago Wodny Świat to element większego projektu Park of Poland. Oprócz parku wodnego pojawią się: kompleks domków typu bungalow, hotele, centrum konferencyjno-handlowe, parki tematyczne, biurowce i apartamentowce. Jednak powstanie parku wodnego Suntago Wodny Świat i osiedla domków bungalow to pierwsza część inwestycji, z której korzystać będzie można najszybciej, bo prawdopodobnie do końca 2019 roku. Drugim etapem powstania Parka of Poland, będzie oddanie do użytku czterogwiazdkowego hotelu. Ten ma być gotowy do końca 2020 roku.

Suntago Wodny Świat - atrakcje Suntago Wodny Świat będzie największym zadaszonym parkiem wodnym w Europie. Na jego terenie znajdą się trzy strefy tematyczne - Jamango Wodna Dżungla, Relax Suntago oraz Saunaria Suntago. Pierwsza strefa będzie oczywiście przeznaczona do wodnych szaleństw. Goście Suntago Wodnego Świata znajdą tam 32 zjeżdżalnie o łącznej długości 3 kilometrów i najdłuższą, krytą zjeżdżalnią w Europie o długości 320 metrów.

Dodatkowo w Jamango Wodna Dżungla znajdziemy też rzekę przygód o łącznej długości 150 metrów, symulator do nauki surfingu czy 820 mkw basenu z falą. Szczególnie ciekawy jest sprzęt służący do surfowania - Suntago Wodny Świat będzie miało 5-letnią gwarancję, że w promieniu 200 km nie pojawi się taki sam. Jednego dnia Suntago Wodny Świat będzie mogło odwiedzić 15 tysięcy gości. Przygotowane dla nich zostanie 8 tysięcy szafek. W strefie Saunaria Suntago skorzystają oni z ponad 10 różnego rodzaju saun.

Całkowita powierzchnia basenów wyniesie 3,5 tys. mkw. Dodatkowo największy basen kryty będzie miał powierzchnię tysiąca metrów kwadratowych. Łączna powierzchnia budowlana obiektu ma wynieść 70 tys. mkw, a sama działka na której powstaje Suntago Wodny Świat ma 20 hektarów. Do obiektu będzie przylegał ogród o powierzchni 20 tys. mkw. Przy basenach skorzystamy z sześciu restauracji i pięciu barów. Wartość inwestycji wynosi 150 mln euro. Oprócz basenów, saun czy zjeżdżalni szczególną atrakcją Suntago Wodnego Świata mogą być... palmy. A konkretnie blisko 700 prawdziwych palm z Malezji, Kostaryki i Florydy. Pierwsze z nich dotarły już na miejsce - najwyższe mają nawet 12 metrów. Aklimatyzację przechodziły w holenderskim Rotterdami, skąd w klimatyzowanych kontenerach są przewożone na teren Suntago Wodny Świat. Ich sadzenie trwa blisko miesiąc. Suntago Village, czyli kompleks bungalowów Klikaset metrów od parku wodnego znajdzie się Suntago Village, czyli kompleks bungalowów oddany do użytku wraz z pierwszą częścią inwestycji Park of Poland. Domki przyjeżdżają gotowe - w każdym znajduje się dwuosobowa sypialnia, salon z kanapą i aneksem kuchennym oraz łazienka z prysznicem. Oprócz tego w bungalowie jest taras, meble ogrodowe, grill, a we wnętrzu: telewizor, mikrofala, płyta grzewcza, lodówka, czajnik i suszarka do włosów.

Wyjściowo domki pomieszczą cztery osoby. Będzie je można łączyć tak, by ugościć większe grupy. Docelowo na terenie Suntago Village staną 92 domki. Będzie z nich można korzystać przez cały rok. W bungalowach będzie można gościć wraz z psami. Suntago Wodny Świat - dojazd Suntago Wodny świat powstaje w miejscowości Wręcza. Znajduje się ona w gminie Mszczonów w centralnej Polsce pomiędzy Warszawą a Łodzią. Od stolicy Suntago Wodny Świat dzieli około 60 kilometrów. Żeby dojechać z Poznania trzeba pokonać około 300 kilometrów autostradą A2. Do Park of Poland dojedziemy więc w niecałe trzy godziny.

Suntago Wodny Świat - praca W czerwcu 2019 roku ruszyła rekrutacja do pracy w Suntago Wodny Świat. Pracę przy pierwszym etapie inwestycji Park of Poland można znaleźć przy różnych zajęciach. Łącznie jest potrzebnych na razie 450 pracowników. Czytaj również: Urlop ojcowski: wniosek o urlop ojcowski - jak wypisać? Komu przysługuje, w jakich sytuacjach, ile dni. Podanie o urlop ojcowski - Szukamy łącznie około 450 osób – mówi Małgorzata Karwacka, Dyrektor Personalny Spółki Global Parks Poland. - Nie mam wątpliwości, że nasza rekrutacja jest jedną z największych w historii polskich parków rozrywki. To efekt skali przedsięwzięcia. Chcemy, żeby każdy z gości Suntago Wodny Świat cały czas czuł, że serwis i opieka ze strony naszych pracowników są na najwyższym poziomie – dodaje.

Poszukiwanych jest stu pracowników obsługi klienta, ponad 80 pracowników do strefy SPA, Beauty & Relax, ponad 50 kucharzy czy 20 ratowników. A to nie koniec. Park of Poland szuka pracowników do działów: technicznego, obsługi klienta, marketingu, finansów i HR. W każdym z nich spektrum stanowisk do obsadzenia jest bardzo szerokie – od specjalistów po doświadczonych menedżerów. Rekrutacja do pracy w Suntago Wodnym Świecie będzie podzielona na kilka etapów. Zatrudnieni pracownicy będą mogli liczyć na umowę o pracę, szkolenia i możliwości awansu. Poza tym będą korzystali na preferencyjnych warunkach z atrakcji Suntago Wodny Świat i reszty Park of Poland. Więcej informacji w Park of Poland Suntago Wodny Świat znajdziesz: tutaj. Zobacz aktualne zdjęcia z placu budowy i wizualizacje:

