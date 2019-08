W pogoni za słońcem - O świetle słonecznym i jego wpływie na ciało i umysł

Nowe badania sugerują, że stopień ekspozycji na światło słoneczne przez całe nasze życie – a nawet przed naszymi narodzinami – może mieć znaczny wpływ na poziom ryzyka rozwoju szeregu chorób: od depresji po cukrzycę.

W pogoni za słońcem to pełna pouczających wskazówek książka oparta na najnowszych odkryciach nauki. Omawia niezwykłe znaczenie światła słonecznego– od starożytnych ceremonii towarzyszących przesileniom słonecznym, po laboratoria, w których prowadzi się badania nad snem; od nieoczekiwanych korzyści zdrowotnych związanych z ekspozycją na słońce, po wiedzę na temat snu znaną wszystkim amiszom, o której my nie mamy pojęcia.

Linda Geddes jest dziennikarką specjalizującą się w tematyce popularnonaukowej z zakresu biologii, medycyny i technologii. Pracuje jako redaktorka i reporterka w „New Scientist”. Za swoje publikacje otrzymała wiele nagród, w tym nagrodę Stowarzyszenia Brytyjskich Popularyzatorów Nauki(Association of British Science Writers) w kategorii

dziennikarstwa śledczego. Jest także autorką książki Bumpology: The Myth-Busting Pregnancy Book for Curious Parents-To-Be.