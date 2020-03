W oleśnickiej przychodni pojawił się pacjent z objawami koronawirusa (AKTUALIZACJA)

Sprawa już trafiła do oleśnickiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, a pacjent miał zostać odizolowany. W obiekcie trwa dezynfekcja. Pacjenci, którzy mieli umówione wizyty muszą uzbroić się w cierpliwość.

AKTUALIZACJA, 11:49

Jak udało nam się dowiedzieć, do oleśnickiej przychodni z objawami koronawirusa zgłosiła się kobieta w średnim wieku. Jej mąż miał niedawno wrócić z Niemiec. Zgodnie z procedurą pacjentka otrzymała zalecenie udania się do szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Tam przeprowadzone zostaną badania. W związku z zaistniałą sytuacją cały personel przychodni nie może opuszczać obiektu do godziny 13. Trwa dezynfekcja.