W NOT przy Piłsudskiego trwają Targi Minerałów, Biżuterii i Wyrobów Jubilerskich

Przez dwa dni (19 i 20 października) w NOT można podziwiać i nabyć niezwykłe okazy minerałów i skamieniałości, piękną biżuterię, różnorodne wyroby jubilerskie, półprodukty do tworzenia biżuterii i wiele innych, obejrzeć wystawę pt. „Polskie klejnoty” i posłuchać wykładów:

- „Szkocka (geologia) im starsza tym lepsza. Śladami Jamesa Huttona i początków współczesnej geologii” - to temat, który zabierze nas do świata jednych z najstarszych skał Europy, opowie o procesach, które je ukształtowały i ukaże piękne krajobrazy szkockich gór. Odczyt wygłosi Daniel Buczko, doktorant Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

- „Sensacyjne znaleziska wielkich gadów ze Śląska” - spotkanie z niekwestionowaną gwiazdą polskiej i światowej paleontologii dr hab. Tomaszem Sulejem, prof. nadzw. Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Będzie to wspaniała okazja dla fanów dinozaurów aby dowiedzieć się więcej o tych, które w Triasie zamieszkiwały tereny obecnej Polski.