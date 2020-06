W niedzielę pierwszy mecz Śląska Wrocław z kibicami na stadionie [OGRANICZENIA, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA]

zobacz galerię (13 zdjęć) 25 procent pojemności stadionu to tylko I etap rozmrażania życia kibicowskiego w Polsce. Jeśli sytuacja będzie się stabilizować, liczba fanów oglądająca mecze ma się systematycznie zwiększać. Wszystkie przepisy dotyczą nie tylko meczów PKO Ekstraklasy, ale także I i II ligi. Paweł Relikowski zobacz galerię (13 zdjęć)

W niedzielę 21 czerwca Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Legią. Będzie to pierwszy mecz WKS-u w tym sezonie rozegrany w obecności kibiców na trybunach. Dodajmy - tylko kibiców Legii. Kibice Śląska zobaczą swoją drużynę na żywo 25 czerwca - będzie to pojedynek z Cracovią na Stadionie Wrocław. Jak kupić bilety? Jakie będą obowiązywać zasady bezpieczeństwa na trybunach?