W MPWiK wzrosło zużycie wody. Zabraknie jej w kranach we Wrocławiu?

"Obecnie mierzymy się z coraz mocniej postępującymi zmianami klimatycznymi, których efektem jest susza hydrologiczna. Tegoroczne zima i wiosna były wyjątkowo suche, skąpe w opady śniegu i deszczu, przez co zasoby wody są mocno ograniczone. Wraz ze wzrostem temperatur na początku maja mieszkańcy Wrocławia i aglomeracji zaczęli wykorzystywać większe ilości wody m.in. do podlewania ogrodów. Jest to jeden z powodów znacznego wzrostu poboru wody produkowanej przez MPWiK" - wyjaśnia Martyna Bańcerek, rzecznik prasowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.