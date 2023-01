W Miedziance w Rudawach Janowickich pospacerujesz i kupisz książki w księgarni położonej najwyżej w Polsce. A jakie widoki są z jej okien

Spacer po Miedziance w Rudawach Janowickiach - na piwo i po książkę

Na nieformalnym otwarciu księgarni Robert Konieczny stwierdzi, że Szyb Miedzianka to jeden z najważniejszych projektów, jakie do tej pory zrealizował. Za sprawą połączenia architektury, literatury i sztuki, zapomniana historia może tutaj mieć swoją kontynuację.

Turyści Miedziankę kojarzą najbardziej z Browaru Miedzianka, do którego przyjeżdża się na warzone lokalnie piwo, potrawy inspirowane przedwojennymi recepturami oraz po cudowne widoki. Wiernych uczestników miał Festiwal Reportażu MiedziankaFest, na którym gościli autorzy i wydawcy. Pandemia przerwała tę imprezę, a po zniesieniu obostrzeń, nie powrócono już do dawnej formuły. Także z obawy, by Miedzianki nie zadeptali czytelnicy, którzy zjeżdżali na spotkania z Mariuszem Szczygłem, Olgą Tokarczuk, Cezarym Łazarewiczem i innymi autorami. Dzięki Szybowi Miedzianka tradycja wycieczek do podjanowickiej wsi po zakup książek może powrócić.

Miedzianka - wieś z filmową historią

Początki wsi sięgają średniowiecza, przez wieki była prężnym miastem górniczym. W przedwojennym Kupferbergu były wydobywane rudy miedzi, srebra, cynku oraz uranu. Działały prężnie browar, papiernia, zakład kamieniarski.

W XIX w. górnictwo w Kupferbergu zaczęło podupadać ze względu na wyczerpywanie się złóż, ale Miedzianka zaczęła wówczas funkcjonować jako ośrodek wypoczynkowy. Jej położenie, klimat i sława w Prusach sprawiały, że Miedzianka przyjeżdżało tu wielu wczasowiczów.

Tylko ze starych pocztówek można zobaczyć, jak wyglądała Miedzianka przed wojną fotopolska.eu

Po zakończeniu II wojny światowej miasto zdegradowano do rangi wsi, a dalsze działania sprawiły, że niemal się zapadła (i to dosłownie). W pierwszych latach PRL-u prowadzono w niej wydobycie rud uranu, które były wysyłane do Związku Radzieckiego. Sposób prowadzenia prac wpłynął jednak na tworzenie się znaczących szkód górniczych. Z twego powodu w 1972 r. zdecydowano nie tylko o zakończeniu wydobycia, ale też likwidacji całej osady, zakazując remontów domów i nakazując przesiedleń mieszkańców do okolicznych miejscowości. Najwięcej byłych mieszkańców żyje w blokach na jeleniogórskim Zabobrzu.

Wieś zaczęła odżywać po uruchomieniu Browaru Miedzianka, a potem po wydaniu w 2011 roku książki Filipa Springera "Miedzianka.Historia znikania". W weekendy do wsi ciągną rowerzyści, piesi turyści, amatorzy piwa. Może do nich dołączą także czytelnicy?