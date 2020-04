W Lesie Osobowickim leży martwy dzik! Co zrobić, gdy znajdziemy w mieście padłe zwierzę?

W Lesie Osobowickim we Wrocławiu w sobotę od godzin porannych na jednej z głównych ścieżek leży martwy, postrzelony dzik. Wokół jest sporo krwi, którą roznoszą spacerowicze. Mamy sytuację walki z ASF. Zgłosiłem sprawę do Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu i Straży Miejskiej, ale do chwili obecnej nie podjęto stosownych działań - napisał do nas w sobotę po godzinie 17 Czytelnik, pan Wojciech.

W Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego dowiedzieliśmy się, że zgłoszenie zostało przekazane zarządcy terenu, czyli Zarządowi Zieleni Miejskiej. Sprawa nie była alarmowa, zrobiono to więc według standardowych procedur - mailowo. Uznano, że dzik nie stanowi zagrożenia, a dodatkowo obowiązuje obecnie zakaz wstępu do lasu, więc nikt w tym miejscu nie powinien przebywać.

Urzędnicy z ZZM maila odebraliby po świętach, więc wtedy mogliby się zająć usuwaniem padliny. Po naszym telefonie, Marek Szempliński, rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej, obiecał jednak, że przyspieszy sprawę.