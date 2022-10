W Kliczkowie znajduje się jedyny cmentarz dla koni w Polsce. Jak aktualnie wygląda? Zdjęcia

Cmentarz dla koni w Kliczkowie. W 2009 roku pochowano tu ostatnią klacz

Cmentarz jest wyjątkowy nie tylko w Polsce, ale i na skalę światową. Warto wspomnieć, że jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku znajdowało się tutaj kilkanaście nagrobków. Do czasów współczesnych przetrwały tylko trzy. Reszta została prawdopodobnie wykorzystana po wojnie przez mieszkańców do budowy domów. Miejsce pochówku koni znajduje się na zabytkowym parku zbudowanym w stylu angielskim, umiejscowionym obok pałacu, którego wielkość liczy obecnie siedem hektarów. Przed wojną było to aż 80 hektarów, co musiało robić ogromne wrażenie na odwiedzających.