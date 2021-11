W Izerach spadł pierwszy śnieg, a to znak, że zima coraz bliżej! GOPR przypomina o różnicach temperatur i zasadach bezpieczeństwa na szlaku

Zimowy tydzień w Izerach i Karkonoszach

Ten tydzień będzie należał do zimy. Zarówno w Górach Izerskich, jak i w Karkonoszach spodziewamy się slabych i przelotnych, a od piątku także intensywniejszych opadów śniegu. Pierwszy śnieg ma spaść także pod górami, a nawet na nizinach (okolice piątku/weekendu). Do piątku będzie pokazywać się słońce, wiatr będzie stopniowo słabnął. Jednocześnie zarówno w wysokich, jak i średnich partiach górskich temperatura będzie ujemna - na początku przyszłego tygodnia wysoko w górach może spaść nawet do -10°C. Jednocześnie lokalnie dosypie ponad 20 cm świeżego śniegu. Wysoko w górach zima utrzyma się także dłużej. W niższych partiach będą zdarzać się większe odwilże.