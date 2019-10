W czwartek rusza akcja "Znicz 2019". Mundurowi zapowiadają bezwzględne egzekwowanie przepisów

► przestrzegania ograniczeń prędkości zwłaszcza na obszarze zabudowanym, ► stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń do przewożenia dzieci, ► od kierowców trzeźwości za kierownicą, ► respektowania ograniczeń oraz zakazu ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów, ► właściwego używanie świateł zewnętrznych pojazdów, ► stosowania przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

-Funkcjonariusze ruchu drogowego będą realizować czynności mające na celu ograniczenie tych zachowań na drodze, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W celu zapewnienia użytkownikom dróg bezpiecznej podróży do miejsc docelowych i powrotu do domu oraz utrzymania płynności ruchu, mundurowi z Dolnego Śląska wzmogą intensywność kontroli na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa - czytamy na stronie dolnośląskiej policji.

Warto pamiętać, że w okresie jesienno-zimowym pogorszeniu ulegają warunki atmosferyczne, co w połączeniu ze świątecznym wzrostem natężenia ruchu, utrudnia poruszanie się kierowcom. Mgła i padający deszcz często ograniczają nam widoczność i wydłużają czas reakcji na zagrożenie na drodze. Dostosujmy więc prędkość do panujących warunków drogowych. Warto jechać wolniej, aby bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży.

Piesi powinni pamiętać o tym, że w listopadzie znacznie szybciej robi się ciemno, więc warto nosić przy sobie odblaskowe elementy. Policjanci zwracają szczególną uwagę na to, żeby w pobliżu nekropoli przechodzić tylko w wyznaczonych miejscach.

Należy zaznaczyć, że ogół czynności podejmowanych przez policjantów będzie miał przede wszystkim charakter pomocowy. Funkcjonariusze będą informować, doradzać i objaśniać wszystkie niejasności związane ze zmianami w organizacji ruchu, aby każdy mógł bezpiecznie dotrzeć w miejsce spoczynku swoich bliskich oraz bez utrudnień i w spokoju uczcić ich pamięć.