W cieniu słynnych zdrojów: Cieplic, Lądka, Kudowy, Świeradowa, Dusznik działają mniejsze kurorty. Co oferują kuracjuszom?

Słynne dolnośląskie uzdrowiska

Na Dolnym Śląsku jest 11 uzdrowisk . Mają ustaloną renomę. Przed wiekami zachwycały towarzyską elitę Europy. Tutaj szukali ukojenia m.in. Johann Wolfgang Goethe, car Rosji Aleksander I, Fryderyk Chopin, czy Winston Churchill. Do zdroju przejeżdżały królowa Marysieńka i inne koronowane głowy, bywali tu poeci, arystokraci i podróżnicy. Sława dolnośląskich kurortów przetrwała do dzisiaj. Najbardziej znane są:

Przerzeczyn-Zdrój i "śmierdzące" wody dobre na potencję

Pierwszy dom zdrojowy wybudowała w Przerzeczynie-Zdroju (Bad Dirsdorf) rodzina von Pfeil. Uzdrowisko rozwijało się spokojnie, nieco na uboczu i tak pozostało w zasadzie do dzisiaj. To najmniejsze polskie uzdrowisko.

W czym specjalizuje się Uzdrowisko Przerzeczyn-Zdrój

Długopole-Zdrój z naturalnymi wodami pobudzającymi trawienie

Kilka kilometrów od malowniczej i bogatej w zabytki Bystrzycy Kłodzkiej, w dolinie rzeki Nysa Kłodzka skryła się wieś z cennymi wodami mineralnymi. Historia uzdrowiska w Długopolu-Zdrój (Bad Langenau) sięga XVI wieku, kiedy działała tam kopalnia „Gab Gottes”, w której wydobywano ałun. Po wojnie 30-letniej przestała funkcjonować, a w wyrobisku zaczęła zbierać się woda o kwaskowatym smaku. Miejscowa ludność wykorzystywała ją do kąpieli i picia. Dopiero w XIX wieku zaczęto korzystać powszechnie z wód do różnych kuracji.

Jakie schorzenia leczą w Długopolu-Zdrój?

Długopole-Zdrój ma trzy źródła wody mineralnej: Renata, Kazimierz i Emilia. Wyróżniają się one przyjemnym smakiem, orzeźwiają i pobudzają trawienie. Wody mineralne wykorzystywane są do kuracji pitnej i kąpieli mineralnych.

Co robić po zabiegach w Długopolu-Zdroju?

Czerniawa-Zdrój z wodą, która daje młodość

Uzdrowiskowa historia Czerniawy-Zdroju wiąże się z wodą mineralną z radonem, której właściwości, jako magiczne, znane były już w XII wieku. Pierwsi kuracjusze do uzdrowiska zawitali w 1826 roku. Czterdzieści lat później wybudowano tu dom zdrojowy i na kuracje do "klinik młodości" przyjeżdżali ludzie ze wszystkich stron kraju.

Co leczą w Czerniawie-Zdroju?

Jedlina -Zdrój kusi krajobrazami i klimatem

Przed II wojną światową Jedlina-Zdrój tętniła życiem uzdrowiskowym i kulturalnym. Jednak kilka lat po zakończeniu II wojny światowej, zniknęły źródła mineralne spowodowane eksploatacją kopalń węgla w obrębie wałbrzyskim. Jedlina-Zdrój próbowała walczyć i kusiła kuracjuszy walorami klimatycznymi i krajobrazowymi. To nie wystarczyło. Utraciła status uzdrowiska. Odzyskała go dopiero w 1962 roku, kiedy została włączona do zespołu uzdrowisk w Szczawnie-Zdroju. Wyremontowano budynki sanatoryjne, wyposażono je w nowoczesną aparaturę. Wodę do zabiegów zaczęto dowozić z uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju.