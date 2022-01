W budynku wrocławskiej policji otwarto Izbę Pamięci. Nosi imię... ojca Hanny Gucwińskiej

- Już od pewnego czasu dojrzewała myśl, aby w dolnośląskiej komendzie utworzyć miejsce, w którym można byłoby uczcić pamięć o funkcjonariuszach tworzących podwaliny pod funkcjonującą dziś policję. I właśnie w połowie 2020 roku, ta myśl zaczęła przybierać rzeczywistą formę - informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak z wrocławskiej policji.

Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinspektorem Dariuszem Wesołowskim, a dyrektorem oddziału we Wrocławiu Instytutu Pamięci Narodowej, projekt aranżacji wnętrza oraz koncepcja funkcjonowania Izby zostały przygotowane i wykonane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Mając na uwadze specyfikę historyczną Dolnego Śląska, na patrona Izby Pamięci KWP we Wrocławiu, wybrany został nadkomisarz Policji Państwowej Piotr Jurczak, ojciec pani Hanny Gucwińskiej. Życiorys nadkom. PP Piotra Jurczaka jest nierozerwalnie związany z mundurem. Początkowo w szeregach Wojska Polskiego gdzie m.in. w składzie Pociągu Pancernego „Piłsudczyk” walczył na frontach wojny polsko-bolszewickiej oraz III Powstania Śląskiego, w którym wziął udział jako oficer kombinowanego składu pancernego „Nowina-Doliwa”.