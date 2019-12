(© Adrian Tomczyk)

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności. Jest w nim m.in. insulina i leki przeciwzakrzepowe. Problem polega przede wszystkim na tym, że do leków, których brakuje, nie ma zamienników.

Jakich leków obecnie brakuje w aptekach?



Metformina

Pacjencji mają duży problem z zakupem m.in. metforminy, substancji, która jest używana przez wielu cukrzyków w całej Polsce. W spisie leków zagrożonych brakiem dostępności pojawił się szereg preparatów insulinowych i testów do oznaczania poziomu glukozy we krwi, m.in.:

- Abasaglar,

- Apidra,

- Gensulin,

- Lantus,

- Evercare.



Euthyrox N

Problem mają też chorzy na tarczycę, ponieważ niepokojąco spadła dostępność na rynku jedna z dawek leku Euthyrox N.



Novothyral

W aptekach nadal brakuje leków z jodem, a zaczęło brakować również zmniejszonej dawki leku dwuskładnikowego Novothyral, zawierającego hormony tarczycowe.



Szczepionki

Brakuje też szczepionki przeciwko ospie oraz przeciwko odrze. Sytuacja może wydawać się bardzo niepokojąca, ponieważ coraz częściej słyszymy o zwiększonej liczbie przypadków tej choroby i spadku poziomu liczby szczepień.

W spisie znalazł się też Gardasil - szczepionka przeciw HPV.



Spiriva

W aptekach może brakować również niektórych środków stosowanych w leczeniu chorób dróg oddechowych, np. Spiriva.



Lyrica

Na kolejnych pozycjach znalazły się lek przeciwpadaczkowy Lyrica czy stosowany w chorobie Parkinsona Madopar. Zagrożone brakiem dostępności są również leki stosowane w leczeniu schizofrenii (Rispolept, Zypadhera) i depresji (Anafranil).



Novo-Helisen

Na liście są też preparaty przeznaczone do odczulania (Novo-Helisen) oraz alergeny diagnostyczne do testów punktowych.



Inne leki i wyroby ujęte w spisie:

- Estradiol - lek hormonalny stosowany w terapii zastępczej po menopauzie, lek przeciwzakrzepowy

- Xarelto - lek przeciwzakrzepowy,

- Salofalk - lek przeciwzapalny,

- Pulmicort

- Nutramigen - preparat stosowany w diecie eliminacyjnej mlekozastępczej u niemowląt.



Problem z dostępnością leków związany jest z ustawą refundacyjną, która wymuszała obniżkę cen na firmach farmaceutycznych. Do tego doszło zamknięcie chińskich fabryk produkujących składniki do leków - nawet 80 proc. sprzedawanych w naszym kraju leków może mieć substancje czynne z Chin.



W której aptece jest lek?

W sytuacji niedoborów leków farmaceuci radzą skorzystać z internetowych serwisów, które pomogą zlokalizować lek znajdujący się w naszej najbliższej okolicy. Takie możliwości oferuje np. witryna internetowa KtoMaLek.pl.

