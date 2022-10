W aptekach brakuje leków. Na liście popularne antybiotyki

Na liście niedostępnych są obecnie 34 leki. Co przyniosą kolejne miesiące, trudno przewidzieć.

Naczelna Rada Aptekarska apeluje do ministra.

"W związku z informacjami, przekazywanymi przez farmaceutów, w zakresie braku dostępności do niektórych produktów leczniczych zarejestrowanych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do wyeliminowania przedmiotowego problemu" – napisała prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Poprosiła też "o wdrożenie kanału informacyjnego między lekarzem, a farmaceutą, pozwalającego na zmianę farmakoterapii w przypadku wystąpienia braku produktu leczniczego wystawionego na recepcie".