W alkomacie zabrakło skali. Tak pijany był kierowca zatrzymany na Grabiszynku

Policjanci znaleźli kierowcę w fotelu pasażera. Był tak pijany, że bełkotał. A wewnątrz auta leżały puste butelki.

Mundurowi rozpoczęli niełatwy proces komunikowania się z nietrzeźwym 34-latkiem. Pomimo wyraźnych trudności w formułowaniu zdań, kierowca próbował tłumaczyć się, opowiadając zmyśloną historię. Policjantom chciał wmówić, że to nie on prowadził samochód. Za kierownicą miał siedzieć ktoś inny. Funkcjonariusze cierpliwie wysłuchali tłumaczeń i na zakończenie opowiadanej historii założyli mężczyźnie na ręce kajdanki. Oglądali wcześniej zapis monitoringu i dokładnie widzieli, że to on prowadził samochód. Potwierdził to również świadek zdarzenia