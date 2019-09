W Afryce śpiewają "Przez Twe oczy zielone" [FILM]

Paulina Jankowska, polska wolontariuszka na co dzień pomaga w Lusace, stolicy Zambii przy ludziach starszych, którzy jako bezdomni znaleźli dach nad głową w Domu Opatrzności bożej prowadzony przez Misjonarki Świętej Rodziny. Obecnie powstaje tu ośrodek rehabilitacyjny dla osób bezdomnych. Jednakże, by sfinalizować budowę i wyposażenie potrzebna jest pomoc

- Szukamy wsparcia finansowego, każda złotówka nam się przyda na ukończenie budowy - informuje Paulina Jankowska.

Aby zachęcić do pomocy, Zambijczycy nagrali swoją wersję piosenki "Przez twe oczy zielone" Zenka Martyniuka.

- 10 września 2019 r została nagrana piosenka w wykonaniu naszych podopiecznych i mieszkańców Domu Opatrzności Bożej (Chesire Divine Providence Home) w Lusace stolicy Zambii. Prowadzą go Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. Uczyliśmy Zambijczykow polskiej piosenki przez 4 dni. Na początku śpiewałyśmy im piosenkę, potem oni powtarzali tekst - słowo po słowie. Zambijczycy uczą się głównie słuchowo, więc melodia nie była dla nich wielkim problemem. Tłumaczyliśmy im na język angielski, co znaczą poszczególne słowa i pokazywaliśmy ruchowo, co pomogło zapamiętać im słowa. Raz w tygodniu wykorzystując polskie piosenki uczymy chętnych Zambijczykow języka polskiego. Nasi podopieczni lubią słuchać polskiego disco polo, zwłaszcza zespołu Akcent. Znają Zenona Martyniuka z kanału YouTube - chwali swoich podopiecznych Paulina Jankowska.