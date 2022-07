W 13-kondygnacyjnym budynku będzie 452 niewielkich mieszkań na wynajem [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE, WNĘTRZA]

B Urban to budynek powstały przy ul. Jaworskiej 4 we Wrocławiu, tuż za Dolnośląską Szkołą Wyższą. W 13-kondygnacyjnym budynku znajduje się 452 niewielkich lokali na wynajem. W obiekcie rozplanowano 419 kawalerek w metrażach od 25 m.kw. do 29 m.kw oraz 33 lokale 2 pokojowe od 35 m.kw do 38 m.kw.

Budynek zaprojektowany był z myślą o inwestorach planujących zakup nieruchomości na najem. Niewielkie mieszkania według przewidywań inwestorów mają być wynajmowane studentom okolicznych uczelni bądź pracownikom znajdującego się w sąsiedztwie centrum biznesowego Business Garden przy ul. Legnickiej.

Inwestor przewiduje, że pierwsi najemcy wprowadzić się będą mogli z początkiem roku akademickiego 2022/2023, tuż po otrzymaniu wszystkich niezbędnych odbiorów budowlanych. Zgodnie z projektem budowlanym, pokoje będą wykończone pod klucz.

Lokale w budynku kosztują od 240 tyś. zł. za najmniejszy metraż z jednym pokojem. Natomiast wraz z ilością metrów wzrasta cena lokalu, i tak za blisko 39 m.kw klienci zapłacą prawie 432 tyś. zł. brutto.