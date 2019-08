Użądliła ją pszczoła, która wpadła do butelki! Sytuacja była krytyczna

Chwile grozy przeżyła mieszkanka powiatu świdnickiego. Kobieta nie zauważyła, że do butelki, z której piła, wpadła pszczoła. Jak relacjonują wałbrzyscy policjanci, gdy kobieta gasiła pragnienie, owad użądlił ją.

- Chwilę później jej twarz zaczęła puchnąć, pojawił się obrzęk. Poszkodowana czuła się coraz gorzej, a płynny przejazd do szpitala w godzinach szczytu był utrudniony. W tej sytuacji mogło dojść do wstrząsu anafilaktycznego, a ten z kolei mógł doprowadzić nawet do śmierci kobiety. Dlatego jej mąż postanowił zatrzymać swój samochód, podbiec do radiowozu, który znajdował się nieopodal i poprosić policjanta o pomoc - informuje Marcin Świeży z policji w Wałbrzychu.

Jak dodaje, policjant z wałbrzyskiej komendy, wiedząc, że w tym momencie cenna jest każda minuta, zaalarmował dyżurnego o sytuacji i na sygnale eskortował auto z kobietą do szpitala, gdzie specjaliści zajęli się mieszkanką Komorowa, której na szczęście nic poważnego się nie stało.