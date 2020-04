Uważajcie, utrudnienia na autostradzie A4. Wszystko przez roboty drogowe (SZCZEGÓŁY)

KORONAWIRUS. Są na kwarantannie, jeżdżą się badać do innych miast. Czy to bezpieczne?

Mieszkańcy miasteczek pod Wrocławiem przebywający na kwarantannie muszą ją przerwać, żeby pojechać do punktów pobierania wymazów do badań na koronawirusa. Czy to bezpieczne? O szczegółach przeczytacie poniżej.